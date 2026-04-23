Picchiarono e rapinarono un giovane sul treno a Trani: fermati 4 minori

Il branco ha accerchiato e aggredito un coetaneo sul regionale Foggia-Bari, rubandogli telefono e collanina d’oro. La vittima è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto. Prognosi di 15 giorni

La polizia su richiesta della Procura del Tribunale per i Minorenni di Bari, ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di quattro minori originari di Bisceglie.

Di età compresa tra i 16 ed i 17 anni, ritenuti responsabili a vario titolo ed in concorso tra loro di violenza privata, rapina e lesioni personali. Il provvedimento nasce da un’articolata attività investigativa condotta dai poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise di Bari, che ha consentito di ricostruire il grave episodio avvenuto il 28 febbraio 2026, a bordo di in treno regionale lungo la tratta Foggia–Bari. In particolare, i quattro minori sarebbero saliti a bordo alla stazione di Trani ed avrebbero preso di mira un giovane passeggero.



La vittima sarebbe stata prima minacciata e accerchiata, quindi aggredita fisicamente dal gruppo e privata di effetti personali, tra cui un telefono cellulare ed una collanina in oro. Giunti nella stazione di Bisceglie, la vittima è riuscita a divincolarsi e a dare l’allarme, contattando il 112 tramite il telefono cellulare di un viaggiatore. Soccorso da personale della Polizia Ferroviaria e del 118, è stato accompagnato in ospedale ed è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.



All’esito degli accertamenti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per tre dei minori, incensurati, la misura cautelare della permanenza in casa, mentre per il quarto, con precedenti di polizia, è stato disposto il collocamento in comunità.