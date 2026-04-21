Michele Emiliano e sedi di Procure: "Su di me solo illazioni

iente giunta, niente poltrone, niente consulenze. Per Michele Emiliano, dopo 23 anni di politica, si riaprono le porte della magistratura. L’ex governatore della Puglia spegne le voci su presunti nuovi incarichi: “Sono tutte illazioni”.

Il futuro dell'ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è da giorni al centro di ricostruzioni giornalistiche che lui definisce "tutte illazioni".

Dopo il no del Consiglio superiore della magistratura al suo incarico di consigliere giuridico del neogovernatore pugliese Antonio Decaro, che non ha voluto dargli un posto in giunta e si è opposto alla ricandidatura a consigliere regionale, si rincorrono le voci su altri possibili incarichi politici che rimandino l'obbligo per lui di indossare nuovamente la toga. Così come le ipotesi su possibili Procure alle quali verrebbe assegnato. "Non ho alcuna notizia - dice Emiliano all'ANSA - l'unica cosa vera è che mi hanno chiesto di rientrare in magistratura". Quindi, sulle ipotesi che circolano, chiosa: "Non ne ho alcuna cognizione. Sono tutte illazioni. Ho ricevuto la lettera del Csm per rientrare al lavoro". Quanto alla sede per il rientro in magistratura, Emiliano spiega di non averla indicata.