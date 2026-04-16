Tentano la rapina alla zona industriale di Bari, messi in fuga dal titolare

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I malviventi hanno preso per i capelli la compagna del proprietario per intimarlo ad aprire la cassaforte. L’uomo ha reagito strappando il passamontagna a uno dei rapinatori. Ferite medicate sul posto.

carabinieriRapina a mano armata ieri sera nella zona artigianale di Modugno, ai danni della 'Sunny infissi'  in una traversa della provinciale 231.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica. Secondo quanto emerso finora, il titolare dell'azienda si è difeso cercando di strappare a uno dei rapinatori il passamontagna e riuscendo poi a metterli in fuga. Nella colluttazione ha riportato alcune ferite, medicato sul posto, ha anche reso dichiarazioni su  quanto accaduto: "Ero con la mia compagna, l’hanno presa per i capelli per intimarmi a fargli vedere dove fosse la cassaforte. Io ho reagito e lottato", ha spiegato. Le indagini ora sono coordinate dalla Procura di Bari.

 
Categoria: Cronaca provincia di Bari

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