Tre morti in Puglia per il vento di burrasca: la più piccola aveva 12 anni

Alicia Amoruso, 12 anni, è stata schiacciata da un albero caduto a Bisceglie. A Taranto un palo della luce ha ucciso un operaio sulla gru. A Margherita di Savoia un 64enne travolto da cassoni di frutta

Tre morti ieri in Puglia a causa del vento di burrasca che ha soffiato per tutto il giorno, provocando danni. Una ragazzina di 12 anni, Alicia Amoruso è deceduta a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte vento.

Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell'incidente, in via Sergio Cosmai a Bisceglie, la 12enne era incastrata sotto l'albero. Il suo cuore ha smesso di battere durante il trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso.

Alicia Soccorsa dal personale del 118, è arrivata all'ospedale di Bisceglie già senza vita. Il decesso per politrauma da schiacciamento.

Un operaio di 38 anni, Roberto Di Ponzio, è morto nei pressi del cimitero San Brunone di Taranto dopo essere stato colpito da un palo della luce, caduto mentre stava eseguendo, su una gru, alcuni interventi a un impianto di illuminazione .

Secondo una prima ricostruzione stava lavorando quando è stato colpito dal palo che sarebbe improvvisamente caduto. L'operaio è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale dello Spesal, il Nucleo ispettorato del lavoro e il personale sanitario del 118. Sul luogo dell'incidente anche il pubblico ministero di turno, Raffaele Casto. Di Ponzio era dipendente della ditta Tec gen srl. L'impatto si è rivelato fatale e i soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica ed eventuali profili di responsabilità.

A Margherita di Savoia un altro operaio 64enne originario di San Ferdinando di Puglia è morto travolto dai cassoni di frutta, caduti da 5 metri di altezza per il forte vento. Dopo il trasferimento, in codice rosso, in eliambulanza è morto al policlinico Riuniti di Foggia. Sull'accaduto indagano i carabinieri intervenuti assieme agli agenti della polizia locale.