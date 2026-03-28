Pusher con 1,5 chili di cocaina arrestato a Lecce

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Un uomo di 65 anni, un involucro sospetto, e dentro 1,5 chili di cocaina pronta per invadere le piazze dello spaccio leccese. I finanzieri del GICO lo hanno fermato, sequestrando una droga che avrebbe fruttato 200mila euro al dettaglio

finanzieri a lecce I finanzieri del GICO di Lecce, nell’ambito degli ordinari servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, nella serata di ieri a Lecce hanno controllato un cittadino di nazionalità italiana che li aveva insospettiti.

Il 65enne, originario della provincia di Lecce ma residente nel capoluogo, è stato trovato in possesso di una busta contenente due involucri di cocaina, dal peso complessivo di 1,5 chili. La sostanza stupefacente, destinata a rifornire il mercato leccese, avrebbe potuto fruttare al dettaglio circa 200.000 euro. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di spaccio e portato in carcere.
 
Categoria: Cronaca provincia di Bari

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