Maltempo in Puglia, danni nel nord barese

Il vento impazzito si abbatte su Barletta. Un palo della luce si stacca e si abbatte su un'auto in corsa: per miracolo la conducente esce illesa

Il forte vento che si sta abbattendo sulla Puglia in queste ore ha provocato danni anche nel nord Barese.

A Barletta un palo della illuminazione pubblica è stato sradicato dalla forza del vento ed è caduto su una utilitaria che stava viaggiando su via Alvisi.La conducente è rimasta illesa. Due invece gli alberi abbattuti dal vento: uno è caduto sulla recinzione dell'istituto professionale Archimede danneggiando parte della recinzione; l'altro in via Enrico Fermi dove ha centrato un'auto e un furgoncino che erano in sosta. Si sono registrati disagi alla circolazione. Il Comune di Barletta ha disposto la chiusura del cimitero e dei giardini del castello.