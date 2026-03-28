Maltempo in Puglia, danni nel nord barese

Il vento impazzito si abbatte su Barletta. Un palo della luce si stacca e si abbatte su un'auto in corsa: per miracolo la conducente esce illesa
Il forte vento che si sta abbattendo sulla Puglia in queste ore ha provocato danni anche nel nord Barese.A Barletta un palo della illuminazione pubblica è stato sradicato dalla forza del vento ed è caduto su una utilitaria che stava viaggiando su via Alvisi.La conducente è rimasta illesa. Due invece gli alberi abbattuti dal vento: uno è caduto sulla recinzione dell'istituto professionale Archimede danneggiando parte della recinzione; l'altro in via Enrico Fermi dove ha centrato un'auto e un furgoncino che erano in sosta. Si sono registrati disagi alla circolazione. Il Comune di Barletta ha disposto la chiusura del cimitero e dei giardini del castello.