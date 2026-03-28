Maltempo in Puglia, danni nel nord barese

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Il vento impazzito si abbatte su Barletta. Un palo della luce si stacca e si abbatte su un'auto in corsa: per miracolo la conducente esce illesa

maltempo pugliaIl forte vento che si sta abbattendo sulla Puglia in queste ore ha provocato danni anche nel nord Barese.

A Barletta un palo della illuminazione pubblica è stato sradicato dalla forza del vento ed è caduto su una utilitaria che stava viaggiando su via Alvisi.La conducente è rimasta illesa. Due invece gli alberi abbattuti dal vento: uno è caduto sulla recinzione dell'istituto professionale Archimede danneggiando parte della recinzione; l'altro in via Enrico Fermi dove ha centrato un'auto e un furgoncino che erano in sosta. Si sono registrati disagi alla circolazione. Il Comune di Barletta ha disposto la chiusura del cimitero e dei giardini del castello.
 
Categoria: Cronaca provincia di Bari

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