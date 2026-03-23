Affluenza record al voto per il referendum costituzionale. Si vota anche oggi fino alle 15

Oltre 1 milione e 237mila pugliesi hanno già votato ieri per il referendum sulla giustizia. Un'affluenza del 39%, in calo rispetto al 2020, con picchi a Zollino (51%) e il minimo a Carpino (23%). Oggi ultimo giorno di voto fino alle 15. La regione si prepara a scrivere un'altra pagina della sua storia democratica

Seggi aperti anche oggi, fino alle 15, per la seconda giornata di voto per il referendum costituzionale sulla giustizia.

Alle 23 di ieri, domenica 22 marzo, ha votato il 39% degli aventi diritto, oltre 1 milione 237mila cittadini (in totale gli elettori sono poco più di 3 milioni). Al precedente referendum costituzionale del 2020, alla medesima rilevazione, aveva votato il 43,74%.

Nel dettaglio, nell'area metropolitana di Bari l'affluenza alla chiusura dei seggi era del 40,80% (a Bari città 41,47%), nella provincia di Barletta Andria Trani 39,21%, a Brindisi 37,18%, a Foggia 34,88%, a Lecce 40,77%, a Taranto 37,92%. La città con l'affluenza più alta è Zollino in provincia di Lecce, con il 51,66% dei votanti; la più bassa è Carpino, in provincia di Foggia, con il 23%.