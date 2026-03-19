Fiamme in un appartamento a Brindisi, nessun ferito

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Il fumo e le fiamme si levano all'alba da una finestra di Brindisi. Paura per un incendio divampato in un appartamento, ma per fortuna l'inquilino riesce a mettersi in salvo.

VVF interventoBrindisi - Un incendio è divampato all'alba all'interno di un appartamento a Brindisi. Dai primi accertamenti il rogo sarebbe partito dal vano cucina.

Nell'abitazione c'era una persona che è riuscita a mettersi in salvo: non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, evitando che si propagassero in altre aree dell'abitazione, e messo in sicurezza l'area

 
Categoria: Cronaca provincia di Bari

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