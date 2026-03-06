Agguato per strada a Monte S. Angelo, le indagini vicine a una svolta

Un uomo ferito, un bossolo per terra e il silenzio di una notte che sa di agguato. A Monte Sant'Angelo, un 45enne è stato colpito al bacino da un proiettile. Poi, da solo, è corso al pronto soccorso. I carabinieri ora cercano l'aggressore, setacciando le immagini delle telecamere e ascoltando chi potrebbe aver visto. La pista è quella di un regolamento di conti

Monte S.Angelo - Un uomo di 45 anni è stato ferito al bacino con un colpo di arma da fuoco nella tarda serata di ieri a Monte Sant'Angelo (in provincia di Foggia).

L'uomo sarebbe arrivato da solo al punto di primo intervento del comune Foggiano e, una volta stabilizzato, è stato trasferito a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Non sarebbe in pericolo di vita.Un bossolo di pistola calibro 7,65 è stato recuperato dai carabinieri durante il sopralluogo, al quale hanno partecipato anche i colleghi della scientifica, che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di ricostruire l'esatta dinamica. Alcune persone sarebbero state condotte in caserma per essere ascoltate.