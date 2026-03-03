Messa in sicurezza della statale 100, il via libera della Giunta

Scuola, lavoro e strade più sicure. La giunta regionale pugliese mette la firma su tre fronti cruciali: una legge organica per i bambini da 0 a 6 anni, nuovi fondi per il welfare aziendale e il via libera ai lavori sulla SS100, l'arteria maledetta tra Gioia e Mottola. Un pacchetto di misure che guarda al futuro della comunità e alla tutela della vita

Bari - La giunta regionale della Puglia ha approvato oggi alcuni provvedimenti tra cui quelli legati all'istruzione, al welfare e alla sicurezza stradale.

Approvato, tra l'altro, lo schema di disegno di legge regionale che disciplina l'attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia. Il provvedimento - già trasmesso al Consiglio regionale e calendarizzato, ma non discusso, nella scorsa legislatura - definisce finalità, organizzazione e modalità di funzionamento dell'offerta educativa e di istruzione rivolta alla fascia di età 0-6 anni. Lo schema di legge promuove, tra l'altro, la realizzazione di forme di coordinamento territoriale con finalità pedagogiche.Sono stati poi stanziati, a valere sul bilancio corrente, 417mila euro nell'ambito dei fondi 'Pr Puglia Fesr-Fse+ 2021- 2027-Azione 5.3- Sub Azione 5.3.1', non accertate in entrata e non impegnate nell'esercizio finanziario 2025, al fine di consentire il prosieguo delle istruttorie delle candidature pervenute per l'avviso 'Welfare Aziendale'. Rilasciata anche l'autorizzazione paesaggistica per il completamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100, in località San Basilio, tra Gioia del Colle (Bari) e Mottola (Taranto). L'autorizzazione permetterà - per quanto riguarda la Regione - all'amministrazione proprietaria della strada di iniziare l'iter per la messa in sicurezza del tratto già teatro di numerosi incidenti. Per quanto riguarda la segreteria generale della presidenza, è stato approvato l'elenco degli enti, amministrazioni e aziende del gruppo amministrazione pubblica della Regione Puglia e dei componenti del Perimetro di Consolidamento del Gruppo Regione Puglia, ai fini della redazione del bilancio consolidato dell'ente per l'anno 2025.