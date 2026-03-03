Ospedale Bisceglie-Molfetta, c'è il finanziamento del ministero

Un ospedale nuovo, 250 posti letto, 14 discipline e un bacino di utenza da un quarto di milione di persone. Il nord Barese attendeva da anni questo momento. Ora i soldi ci sono: 183 milioni dal ministero, 9,6 dalla Regione. Il via libera è arrivato, la giunta Decaro ha recepito i fondi. Sei anni e tre mesi, e il primo pronto soccorso sarà realtà.

Il ministero della Salute ha approvato il finanziamento di circa 183 milioni per la realizzazione (altri 9,6 milioni sono a carico della Regione) del nuovo ospedale di 'Bisceglie-Molfetta', nel nord Barese. La cifra finanziata dal governo centrale è stata inserita nel bilancio regionale con una variazione approvata oggi dalla giunta guidata da Antonio Decaro. "A questo punto - si legge in una nota - si potrà procedere con la progettazione esecutiva e l'indizione della gara e la successiva aggiudicazione dell'intervento con un appalto integrato. Il cronoprogramma prevede la messa in esercizio del nuovo ospedale in sei anni e tre mesi".



Il nuovo presidio ospedaliero, classificato come Dea (dipartimento di emergenza e accettazione) di primo livello, sorgerà tra Bisceglie e Molfetta per servire un bacino d'utenza di 250mila persone. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede una dotazione di circa 250 posti letto. La struttura è destinata a ospitare 14 discipline mediche e chirurgiche. Sono stati previsti inoltre un servizio di oncologia per il trattamento chemioterapico, ambulatori per le prestazioni in day service e a supporto dell'attività di ricovero, un pronto soccorso con 10 posti letto, la radiologia, il laboratorio analisi e la farmacia ospedaliera.

L'approvazione del finanziamento giunge dopo un complesso iter amministrativo che ha visto la collaborazione tra ministero della Salute, Regione Puglia e Asl Bat. La procedura è di competenza della Asl Bat.