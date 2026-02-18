Scontri allo stadio Dimitri di Manduria, ai domiciliari due tifosi tarantini

La domenica di sport si trasforma in violenza. Al termine della gara di Manduria, la furia di alcuni ultras si scaglia contro le forze dell'ordine. Le telecamere non perdonano: due giovani finiscono ai domiciliari, accusati di aver ferito gli agenti.

Manduria - Due tifosi tarantini di 23 e 25 anni sono stati arrestati ai domiciliari, su disposizione della pm di turno, Rosalba Lopalco, in conseguenza degli scontri verificatisi al termine della gara di domenica scorsa allo stadio Dimitri di Manduria contro l’Atletico Acquaviva.

Gli arresti sono arrivati al termine dell’attività investigativa svolta dagli agenti della Digos della Questura di Taranto, che hanno visionato foto e video di quanto avvenuto al termine della partita. I due tifosi sono accusati di lesioni nei confronti di un pubblico ufficiale in servizio.