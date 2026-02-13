Giovinazzo, incidente sulla SS16: auto abbatte colonnina di carburante. Strada viscida e maltempo nel Barese

Una mancina, la pioggia e l'impatto devastante. Nel giorno dell'allerta gialla in Puglia, un'auto centra in pieno una colonnina di benzina a Giovinazzo. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco evita conseguenze peggiori grazie ai dispositivi di sicurezza.

Giovinazzo - La giornata di maltempo che sta interessando il territorio barese ha provocato un incidente spettacolare ma per fortuna senza gravi conseguenze sulla SS16, nel territorio di Giovinazzo, in direzione nord.

Secondo le prime informazioni, un'automobile, probabilmente a causa della strada resa viscida dalla pioggia, è uscita fuori controllo andando a sbattere contro una colonnina di rifornimento carburante e strappandola di netto.





L'Intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto si sono immediatamente portate due squadre dei Vigili del Fuoco di Bari, allertate per gli evidenti rischi di incendio e dispersione di carburante.

Fondamentale è stato il corretto funzionamento degli impianti automatici di sicurezza dei serbatoi, che si sono attivati prontamente chiudendo i flussi. I Vigili del Fuoco hanno quindi potuto concentrare le operazioni sul controllo di un principio di incendio e sulla messa in sicurezza dei luoghi dell'impatto.



Le Conseguenze

Fortunatamente, nell'incidente si registra una sola persona coinvolta, le cui condizioni non sarebbero gravi.

L'episodio si inserisce in una giornata complessa per la viabilità e la sicurezza nel Barese a causa del maltempo. La Protezione Civile aveva diramato per la giornata di oggi, 13 febbraio, un'allerta meteo di colore giallo per la Puglia, con possibili temporali e venti forti