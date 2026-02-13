Ospedale Monopoli-Fasano: una task force per l'apertura

Mentre le opere di accesso entrano nel vivo, la Regione mette attorno a un tavolo tutti gli attori per evitare intoppi. L'obiettivo è fare in modo che il nuovo ospedale, quando aprirà i battenti, sia subito raggiungibile da pazienti e personale senza problemi di viabilità e trasporti.

Monopoli - Fasano - Una task force è stata istituita dalla Presidenza della Regione Puglia per coordinare le attività finalizzate ad accelerare l’apertura dell’Ospedale di Monopoli-Fasano. Alla riunione, coordinata dal capo di Gabinetto, hanno partecipato i dirigenti del dipartimento Salute e del dipartimento Trasporti, oltre ai vertici di Asl Bari e Città metropolitana.

Nei prossimi giorni il tavolo sarà esteso ai comuni di Monopoli e Fasano.

Si sono affrontati i temi della gestione dell’accessibilità al nuovo ospedale sia per gli utenti che per gli oltre 600 dipendenti previsti.

La viabilità di accesso, sia quella ordinaria che quella per i mezzi di soccorso è in fase di imminente completamento.

Le opere, realizzate nell’ambito dell’appalto, saranno oggetto di prossima consegna al comune di Monopoli. Particolare attenzione è stata rivolta al rafforzamento del servizio di trasporto pubblico in ambito urbano (Monopoli e Fasano) e per quello extraurbano provinciale.

La Asl barese ha aggiornato e consegnato il censimento delle provenienze del bacino di utenza preventivato il piano degli spostamenti casa-lavoro degli operatori sanitari, in modo da definire un piano della mobilità quanto più possibile adeguato alle esigenze di avvio della struttura.