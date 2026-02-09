Omologato il concordato del Gruppo Andidero. "Salvi creditori e lo sviluppo del territorio barese"

I giudici d'appello battono il sigillo sul primo risanamento "collettivo" in regione, creando un precedente. Il via libera sblocca milioni di euro per i creditori e il futuro di grandi opere nel Salento e nel barese.

Confermato dai giudici della prima sezione civile della Corte d'appello di Bari il concordato delle quattro società riconducibili al gurppo Andidero, primo in Puglia a riguardare un gruppo.

La Corte di Appello (Presidente Michele Prencipe, Relatore Oronzo Putignano) ha rigettato il reclamo proposto dal sostituto procuratore Lanfranco Marazia contro il provvedimento con il quale in data 22 maggio 2025 il Tribunale di Bari aveva omologato il concordato di gruppo dellGiada S.r.l., Gafi S.r.l., Mabar S.r.l. e Modoni Building S.r.l.), confermando l’omologa del Concordato preventivo di Gruppo in continuità.

"Alla inammissibilità dei primi quattro motivi di reclamo del PM ha fatto seguito il rigetto anche del quinto in ragione della regolarità di piano e della proposta concordataria, oltre che della convenienza per i creditori del concordato piuttosto che di un fallimento. La Corte barese di secondo grado ha così confermato per la prima volta in Puglia l’avvenuta omologazione di un unico concordato di più società appartenenti ad uno stesso gruppo in applicazione della speciale procedura ex artt. 284 e ss. CCII, percorso che la Famiglia Andidero - fanno sapere - ha inteso intraprendere sulla base dell’intuizione dei professionisti che hanno assistito le società, il professor Vincenzo Chionna e l’Advisor finanziario Studio Pellecchia.

Alla luce della importante sentenza della Corte di Appello, a questo punto il concordato preventivo di gruppo permetterà finalmente di iniziare a dare esecuzione ai pagamenti in favore dei creditori che la pendenza del giudizio di reclamo, di fatto, aveva fin qui impedito, così rendendo concreta l’utilità della procedura in favore dei creditori che avevano in massa votato favorevolmente la proposta concordataria, compresi la Regione Puglia, l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Ugento che nelle parallele vicende penali il PM ha ritenuto presunte parti lese".

L'omologa consentirà quindi la migliore realizzazione dei progetti relativi alla valorizzazione di diverse aree della Puglia, il progetto di lottizzazione “AGAPE – Parco dei Trulli”, a Polignano, quello di sviluppo edificatorio a destinazione turistica, adUgento e le lottizzazioni sulle aree edificabili del lungomare Perotti rientranti nel progetto 'Parco Costa Sud' a Bari.