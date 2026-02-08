Mola di Bari – Schianto sulla SP111, perde la vita 26enne molese

Violento impatto contro un albero alle 2.30: il motore sbalzato a decine di metri. I Vigili del Fuoco al lavoro fino all’alba per la messa in sicurezza e i rilievi.

Mola di Bari - Dramma nella notte lungo la SP111 tra Mola di Bari e Rutigliano. Intorno alle 2.30 una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per prestare soccorso agli occupanti di un’auto finita violentemente contro un albero.

L’impatto è stato devastante: il motore del veicolo si è completamente staccato dalla vettura, finendo a decine di metri di distanza dal punto dello schianto, a testimonianza della forza dell’urto.



Il bilancio è pesantissimo. Una ragazza di 26 anni ha perso la vita, mentre altre tre persone sono rimaste gravemente ferite e trasportate in ospedale in codice rosso. Le loro condizioni sono apparse fin da subito critiche.



I Vigili del Fuoco hanno operato per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l’area dell’incidente. Le operazioni sono proseguite fino alle prime luci dell’alba, con l’ausilio della colonna fari per illuminare la zona e consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.



La strada è rimasta interessata dalle operazioni di soccorso per diverse ore. Accertamenti sono in corso per chiarire le cause dell’incidente che ha sconvolto la comunità locale.