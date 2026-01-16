Decaro nomina la Giunta, Emiliano sarà consigliere giuridico

L'annuncio stamattina, la presentazione ufficiale con gli assessori oggi pomeriggio. A Emiliano il compito di analisi normativa nazionale ed Ue, crisi industriali, lavoro, sociale e sicurezza. Vigilerà anche sulla coerenza e semplificazione delle leggi pugliesi.

Bari - Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha nominato stamattina consigliere giuridico della presidenza l'ex governatore Michele Emiliano.

Nel pomeriggio, alle 17, sono convocati in presidenza i nuovi assessori per l'ufficializzazione delle nomine.

Emiliano si occuperà anche dell'analisi, studio e interpretazione delle norme nazionali ed europee che hanno riflessi sulle competenze regionali, con particolare riferimento alle crisi industriali, politiche del lavoro, politiche sociali e sicurezza urbana. Emiliano - spiega una nota della Regione Puglia - avrà inoltre "funzioni di impulso per la predisposizione degli schemi di disegni di legge regionale, anche a garanzia della coerenza e dell'unitarietà dell'indirizzo normativo regionale"; si occuperà delle "definizioni delle basi di intesa e di accordo sui quali la Regione deve esprimersi in sede di Conferenza delle Regioni e/o ai tavoli di altri organismi centrali dello Stato e delle istituzioni comunitarie".

Vigilerà sull'attuazione "degli obiettivi di semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale, proponendo al medesimo iniziative concernenti l'abrogazione di norme regionali desuete o disapplicate, il riassetto della normativa vigente, le materie e i settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici"; avrà rapporti con il Consiglio regionale e le Commissioni permanenti concernenti la trattazione degli affari legislativi e durante l'iter di approvazione delle leggi regionali".