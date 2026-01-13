Conversano, arrivano i contributi alloggiativi

Aperto il bando del Comune di Conversano per i contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all’anno 2023.

Conversano - Fino alle ore 12 del 20 febbraio, i cittadini di Conversano in possesso dei requisiti e delle condizioni stabilite dal Bando pubblico per l’erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – anno 2023 - possono presentare domanda per l’accesso al beneficio economico.

Il contributo è riferito ai canoni di locazione regolarmente corrisposti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, ovvero dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, qualora successiva al 1° gennaio 2023. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire al Protocollo del Comune di Conversano entro il termine, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollogenerale.comune. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . puglia.it, allegando la documentazione richiesta esclusivamente in formato PDF. In alternativa, mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Conversano, negli orari di apertura al pubblico. Non saranno considerate ammissibili le istanze trasmesse in formato immagine, contenenti documentazione illeggibile o non conformi a quanto previsto dal bando. Il modello di domanda, disponibile sulla pagina del Comune di Conversano, dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, attestando il possesso dei requisiti di ammissibilità e delle condizioni soggettive previste dal bando.