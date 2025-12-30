Latitante 'tradito' dal Natale in famiglia: arrestato 57enne in Salento

Un 57enne, condannato a oltre 4 anni per tentato furto, ricettazione, evasione e adescamento di minorenni, è stato bloccato a Tiggiano dai Carabinieri. Era rientrato in Italia per le feste

carabinieri truffa anzianiTiggiano (LE) – Torna in Italia per trascorrere il Natale con i propri familiari, e viene arrestato in provincia di Lecce dopo otto anni di latitanza.

A scoprire in Puglia un 57enne - destinatario di un ordine di carcerazione relativo ad un cumulo di condanne definitive di oltre 4 anni per tentato furto, ricettazione, evasione, adescamento di minorenni - sono stati i carabinieri, che dopo aver avuto certezza del suo rientro a Tiggiano, hanno pianificato l'arresto rintracciandolo all'interno della sua abitazione. Il 57enne si trova ora in carcere.
 
