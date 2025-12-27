Rutigliano – Incendio al Terminal Puglia, rogo sotto controllo

Proseguono per tutta la giornata le operazioni di spegnimento nel capannone della Terminal Puglia. L’incendio è sotto controllo ma restano attivi i presìdi di sicurezza.

RUTIGLIANO – Continuano senza sosta le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dopo il vasto incendio che ha colpito la sede della Terminal Puglia, nella zona industriale di Rutigliano. Il rogo, divampato nelle scorse ore all’interno di un capannone, è attualmente sotto controllo, ma l’emergenza non può dirsi conclusa.

La mattinata è stata particolarmente impegnativa per i vigili del fuoco, chiamati a fronteggiare un incendio di grandi proporzioni che, in più momenti, ha fatto temere una possibile propagazione alle strutture adiacenti. Il rischio di estensione delle fiamme è stato alto, soprattutto a causa dei materiali presenti all’interno del deposito e delle elevate temperature sviluppate dal rogo.



Al momento sono ancora operative tre squadre dei vigili del fuoco, supportate da autobotti e da un’autoscala, necessaria per raggiungere i punti più critici della struttura. Sul posto è stato inoltre attivato il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), che ha allestito una tenda di decontaminazione. Si tratta di un presidio fondamentale per ridurre la presenza di residui della combustione sugli indumenti e sulle attrezzature dei soccorritori impegnati nelle operazioni.



Le fiamme hanno sprigionato una densa colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, causando forte apprensione tra i residenti e le attività della zona. In una fase iniziale dell’emergenza, come documentato anche dalle immagini diffuse, un caporeparto dei vigili del fuoco ha ordinato l’evacuazione immediata dell’area interessata per motivi di sicurezza.



Secondo quanto riferito dai soccorritori, il lavoro di bonifica proseguirà per l’intera giornata. L’obiettivo è spegnere anche il più piccolo focolaio residuo ed evitare possibili riprese dell’incendio, fenomeno frequente in casi di roghi industriali di ampia estensione.



Non si registrano feriti, ma restano in corso le verifiche ambientali per valutare eventuali conseguenze legate ai fumi e ai materiali bruciati. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e saranno oggetto di specifiche indagini una volta conclusa l’emergenza.

Ordinanza e tutela della salute pubblica

Per tutelare la popolazione, il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, ha emanato un’ordinanza a protezione della salute pubblica. Le principali misure attive sono:

Mantenere porte e finestre chiuse ;

; Limitare le attività fisiche all’aperto;

Divieto temporaneo di consumare frutta e verdura proveniente da orti o giardini privati;

proveniente da orti o giardini privati; Attenzione particolare per bambini, anziani e soggetti fragili.

L’ordinanza è stata trasmessa anche ai Comuni di Casamassima, Turi e Sammichele di Bari, potenzialmente interessati dalla dispersione di inquinanti in seguito all’incendio.