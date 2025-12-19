Arriva la nebbia in Puglia, disagi e voli cancellati

Chiusura temporanea degli scali a causa della bassa visibilità. Passeggeri riallocati su Roma, Napoli e Lamezia Terme. Aeroporti di Puglia attiva assistenza straordinaria

nebbia bariBari - Sono otto i voli in arrivo a Bari e dirottati in altri aeroporti (Roma, Napoli e Lamezia Terme) a causa della nebbia che ieri ha creato disagi in molte aree della Puglia.

Due, invece, in partenza da Bari per Parigi Orly e Bordeaux, sono stati cancellati.
Difficoltà anche all'aeroporto di Brindisi: cinque voli dirottati e tre cancellati. Aeroporti di Puglia in un avviso pubblicato sul proprio portale ha informato che "a causa di eccezionali condizioni di bassa visibilità tutti i voli e in partenza da/per Bari e Brindisi potrebbero subire ritardi o cancellazioni. I nostri operatori stanno fornendo la massima assistenza ai passeggeri per limitare i conseguenti disagi".

 
Categoria: Cronaca provincia di Bari

