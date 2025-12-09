Scarpe con false griffe nascoste sotto quelle originali: maxi sequestro al porto di Bari

I Finanzieri del II Gruppo Bari, unitamente ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari, hanno sottoposto a sequestro, in tre distinte operazioni, oltre 37 mila pezzi tra prodotti contraffatti e relativo carico di copertura.



L’ analisi dei rischi sui flussi commerciali e sulla merce in entrata nel territorio nazionale ha permesso di intercettare un ingente quantitativo di prodotti contraffatti, presumibilmente di origine cinese. L’analisi è stata condotta incrociando i dati relativi alle rotte commerciali, alle tipologie di trasporto, alla coerenza tra la merce dichiarata e le ditte speditrici nonché destinatarie, con le informazioni presenti nelle banche dati a disposizione delle Fiamme Gialle e dell’ADM.



L’attività ha permesso l’individuazione, all’interno di tre distinti autoarticolati provenienti dalla Grecia, di circa 24mila scarpe contraffatte, recanti i loghi di noti marchi internazionali (Dr Martens, Skechers e New Balance).



Grazie alla manifattura particolarmente pregevole, questi prodotti avrebbero potuto indurre in errore gli acquirenti una volta immessi sul mercato. In particolare, all’interno di uno dei mezzi in cui è stata rinvenuta la merce riportante i segni distintivi mendaci,erano stati apposti articoli di copertura, per un ammontare pari ad oltre 13 mila calzature, al fine di rendere di difficile individuazione la merce illecita. L’operazione ha dunque posto l’accento sulla continua evoluzione di questo fenomeno nonché sulle metodologie utilizzate per eludere i controlli doganali.



La merce è stata sottoposta a perizia dai tecnici delle aziende titolari dei marchi, i quali hanno confermato la contraffazione dei prodotti e dei segni distintivi, tutelati dai diritti di proprietà intellettuale. Le operazioni hanno portato al sequestro dell’intero quantitativo di merce rinvenuta, ivi compreso il carico di copertura, con la contestazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.