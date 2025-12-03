Molfetta, distrutto uliveto del presidente Coldiretti

Condividi
L’oliveto, trapiantato solo quattro anni fa, appartiene al presidente di Coldiretti Molfetta Mauro De Ruvo. Denunciato l’accaduto ai carabinieri. L’associazione: “Criminalità che distrugge anni di lavoro”.
uliveto distruttoMolfetta - Un intero uliveto a Molfetta, nel Barese, è stato distrutto nei giorni scorsi dal taglio di 487 giovani alberi. Ne dà notizia Coldiretti Puglia, parlando di "una vera e propria mattanza contro un uliveto giovane trapiantato appena 4 anni fa" ed esprimendo "solidarietà e grande vicinanza al presidente di Coldiretti Molfetta, Mauro De Ruvo", proprietario del terreno, "per il danno subito".
L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine che hanno avviato indagini per risalire agli autori del gesto. "Oltre ai tagli brutali di ulivi  - aggiunge Coldiretti Puglia - non si arrestano i furti di ulivi resistenti alla Xylella e dei pali di sostegno, i danni collaterali agli uliveti rimasti a secco perché vengono tranciati di netto i tubi degli impianti idrici nelle aree rurali. La criminalità distrugge in pochi attimi il lavoro di anni degli olivicoltori e, con l'intermediazione, azzera la concorrenza e il libero mercato legale soffocando l'imprenditoria onesta, anche compromettendo in modo gravissimo la sicurezza delle campagne e la qualità dei prodotti, con l'effetto indiretto di minare profondamente l'immagine dei prodotti italiani ed il valore del marchio Made in Italy".
 
Categoria: Cronaca provincia di Bari

  1. Putignano - Tenta di togliersi la vita, 50enne salvato in tempo

  2. Nuovi voli da Bari, siglato l’accordo tra Comune ed Aeroporti di Puglia

  3. Putignano – Chiuso il sovrappasso ferroviario di via Gioia del Colle per rischio crollo

  4. La Cassazione conferma la misura per l’ex parroco di Turi

  5. Sgominata dai carabinieri una banda di ladri d'auto

  6. Pomodoro dalla Bulgaria spacciato per italiano: maxifrode sventata a Brindisi

  7. Regionali 2025, trionfo Decaro: record di consensi ma l’astensionismo è il primo partito. Ecco tutti gli eletti