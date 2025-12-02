Taranto, nasce in tribunale il 'Pit stop' per bimbi e mamme

Inaugurato al primo piano di via Marche, è un ambiente riservato per genitori e utenti vulnerabili. Voluto da Tribunale, Procura e Ordine degli Avvocati. La presidente Depalo: "Giustizia come servizio".

Taranto - Al primo piano del Palazzo di Giustizia di via Marche, a Taranto, è stato inaugurato il nuovo spazio 'Pit Stop', pensato per offrire a bambini, genitori e utenti vulnerabili un ambiente sereno, riservato e accogliente, dove potersi dedicare all'allattamento e alla cura dei più piccoli nel rispetto dell'intimità e della privacy.

Il progetto è del Tribunale e della Procura della Repubblica di Taranto, insieme all'Ordine degli Avvocati, ed è stato realizzato in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità, l'Associazione Nazionale Forense Taranto "Lucio Tomassini", la Camera dei Giuslavoristi, la Camera Minorile, il Centro Studi Grottaglie, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, la Camera Penale, la Camera delle Esecuzioni, il Movimento Forense e Nuova Avvocatura."È uno spazio fisico ma innanzitutto uno spazio mentale, pensato per i cittadini e per i bisogni di chi, a qualsiasi titolo, deve attendere in tribunale per essere ascoltato, per rendere testimonianza o partecipare a un procedimento", ha spiegato la presidente del Tribunale, Rosa Anna Depalo, sottolineando che si tratta di un luogo pensato "per accogliere la comunità in un'idea della giustizia come servizio, che impone di prendersi cura non solo delle persone ma anche degli spazi in cui si decidono beni fondamentali". Sulla stessa linea la procuratrice Eugenia Pontassuglia: "Tutte le persone che frequentano il Palazzo di Giustizia sono portatrici di situazioni particolari: vittime, danneggiati, imputati o semplici testimoni. Creare uno spazio che possa farle sentire più comode, e un po' a casa, è un servizio importante per la collettività. Così lo abbiamo inteso, e per questo abbiamo tenuto molto a realizzarlo".Il Pit Stop è destinato al servizio di tutti, anche di chi vi accede occasionalmente, ed è ispirato al rispetto della disabilità e al sostegno della genitorialità, in un'ottica di inclusione e attenzione alle fasce più fragili dell'utenza giudiziaria.