Anche in Puglia il Viaggio della Fiamma: dal 29 al 31 dicembre a Taranto, Lecce e Bari

Toccherà Taranto, Lecce e la capitale regionale. Ad accompagnare il viaggio il comico Gerry Cassano. Un percorso di 63 giorni attraverso tutta Italia per promuovere i Giochi Invernali Milano-Cortina.

Dal 29 dicembre al 1° gennaio 2026, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 attraverserà la Puglia, toccando 18 comuni e un sito Unesco, all’interno del percorso che coinvolgerà l’intero Paese in più di 60 tappe.

Nel dettaglio, lunedì 29 dicembre sarà a Taranto, martedì 30 a Lecce e mercoledì 31 dicembre il Viaggio chiuderà l’anno a Bari in largo Giannella, dove sono previsti eventi pomeridiani di musica, arte, sport e solidarietà. Ad accompagnare la Fiamma Olimpica in Puglia sarà Gerry Cassano, comico pugliese che racconterà le bellezze del territorio attraverso i propri profili social, e sarà presente alla city celebration di Bari sul palco. Ogni giornata di staffetta si concluderà con l’accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segnerà il culmine delle attività nel luogo della city celebration, con spettacoli musicali, esperienze e performance artistiche con la partecipazione delle comunità locali.

Il Viaggio della Fiamma Olimpica rappresenta il veicolo promozionale dei Giochi e ha lo scopo di diffondere i simboli e i valori del Movimento Olimpico sul territorio, diventando anche occasione per comunicare al mondo le eccellenze dell’Italia, delle sue regioni e delle sue città. Con la firma del protocollo d’intesa, il Comune di Bari dichiara la sua disponibilità a offrire collaborazione e assistenza per l’organizzazione e lo svolgimento del percorso e della relativa Cerimonia Celebrativa in città.

Un percorso lungo 63 giorni, 60 tappe in Italia per 12mila chilometri, toccando tutte le 110 province della penisola. Il Viaggio inizierà il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l’accensione del sacro fuoco che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre da dove, due giorni dopo, inizierà il suo percorso. Sarà a Napoli a Natale e festeggerà il nuovo anno a Bari; il 26 gennaio tornerà invece, dopo 70 anni esatti dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi, a Cortina d’Ampezzo e concluderà il suo tragitto a Milano facendo il suo ingresso allo Stadio di San Siro, la sera di venerdì 6 febbraio 2026. Il percorso è pensato anche per rendere omaggio al grande patrimonio storico culturale italiano: la Fiamma illuminerà molti dei 60 luoghi iscritti nella lista dei patrimoni Unesco.



