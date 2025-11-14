Falso dentista scoperto a Barletta: esercitava anche all’estero abusivamente

L'uomo, già denunciato in Abruzzo, esercitava abusivamente da anni offrendo implantologia a prezzi stracciati. Le Fiamme Gialle: "Promuoveva anche turismo odontoiatrico in Serbia e Romania".

Barletta - Il gip del Tribunale di Trani ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di un professionista esercente abusivamente, per non aver conseguito il titolo abilitante, l’attività sanitaria di odontoiatra.

E’ stato disposto anche il sequestro preventivo dell’intero ambulatorio medico, incluso apparecchiature odontoiatriche e farmaci. La misura è stata eseguita dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani che, sotto la direzione della Procura di Trani, hanno sviluppato un’approfondita indagine che ha portato all’emissione dei provvedimenti cautelari. Nel corso delle indagini si è scoperto che non era la prima volta che l’uomo di 63 anni veniva denunciato per l’esercizio abusivo della professione sanitaria, era accaduto qualche anno fa in Abruzzo.



Il falso dentista, senza possedere alcun titolo abilitativo o iscrizione all’albo professionale, da tempo riceveva pazienti, eseguiva visite e prestazioni odontoiatriche nonché interventi di implantologia in un appartamento, al centro di Barletta, adibito a studio dentistico completo di attrezzature professionali e materiali odontoiatrici.



Dalle prime verifiche dei Finanzieri è emerso che l’uomo, promuovendo un servizio di “turismo odontoiatrico” in Serbia e Romania, effettuava prestazioni specialistiche all’estero - ma anche in Italia - a tariffe notevolmente inferiori rispetto ai professionisti abilitati. Dalle indagini emerge che tutti gli interventi eseguiti in Italia sono stati effettuati in maniera totalmente abusiva, generando peraltro redditi di natura illecita.



L’uomo, indagato per esercizio abusivo della professione sanitaria, rischia una condanna fino a tre anni di reclusione, oltre a una pesante multa. Sono in corso ulteriori accertamenti per quantificare i compensi illecitamente percepiti e sottratti a tassazione e delineare eventuali ulteriori responsabilità penali o coinvolgimenti di altre persone.