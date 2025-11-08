Fermato un 22enne dopo un inseguimento, trovata una pistola

Il giovane, già pregiudicato, è stato bloccato dopo una colluttazione mentre cercava di fuggire scavalcando i terrazzi. Sequestrata un'arma calibro 7,65 con sei colpi.

Ceglie del Campo - Nella serata di ieri, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio a Ceglie del Campo, la Polizia ha arrestato un giovane di 22 anni, pregiudicato, al termine di un inseguimento a piedi per le vie del quartiere.

I poliziotti della Squadra Volante, durante il pattugliamento, hanno notato due persone che, alla vista della Polizia, si sono allontanate rapidamente dal luogo in cui si trovavano; insospettiti, hanno deciso di procedere al controllo, ma i due giovani, compreso l’intento dei poliziotti, si sono dati a precipitosa fuga.



Gli agenti si sono immediatamente lanciati all’inseguimento, riuscendo a individuare i fuggitivi che si erano introdotti all’interno di un’abitazione con la porta socchiusa.

I poliziotti hanno proseguito l’inseguimento, nell’ambito del quale i fuggitivi hanno anche scavalcato il terrazzo dell’appartamento, fino a raggiungere uno dei due giovani che è stato bloccato dopo una breve colluttazione; il complice è riuscito a far perdere momentaneamente le proprie tracce.



Nel corso del successivo sopralluogo, gli agenti hanno trovato sul terrazzo una pistola calibro 7,65 priva di matricola, completa di caricatore con sei cartucce. L’arma è stata sottoposta a sequestro penale mentre sono in corso accertamenti balistici e dattiloscopici a cura del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica.



Il fermato, già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, destinatario di un avviso orale del Questore di Bari, dopo le formalità di rito ed i rilievi fotosegnaletici è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.



Proseguono le indagini per l’identificazione della seconda persona coinvolta.