Gravina, spacciavano nel parco giochi: presi due 20enni

Sorpresi dai carabinieri mentre cedevano droga in un’area frequentata da famiglie. Sequestrati 250 grammi di hashish

Gravina di Puglia - I carabinieri della Stazione di Gravina in Puglia hanno arrestato due giovani, 20enni e incensurati, perché sorpresi a cedere dosi di hashish all’interno del parco giochi comunale, incuranti della presenza di bambini e genitori.

L’operazione è scaturita dall'attività di osservazione avviata a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini che avevano notato movimenti sospetti nel parco.I militari, dopo aver individuato i due giovani, sono intervenuti fermandoli e sequestrando 250 grammi di hashish suddivisi in dosi pronte per la vendita.Dopo le formalità di rito, i due 20enni sono stati messi agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha poi convalidato l’arresto.Importante, dunque, l'opera di collaborazione dei cittadini, le cui segnalazioni tempestive favoriscono il rapporto di collaborazione con le forze di polizia, quale fattore vincente contro l'illegalità di ogni genere.