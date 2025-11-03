In escursione sul Pollino, chiamano i soccorsi: in salvo 7 giovani pugliesi

Due in difficoltà fisica e cinque bloccati dalla fitta nebbia: intervento congiunto di Soccorso Alpino, 118, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza

Pollino - Sette giovani escursionisti pugliesi, in gita sul massiccio del Pollino, sono stati salvati nel pomeriggio di ieri. Due dei sette non riuscivano a proseguire il cammino, uno per stanchezza e l’altro per una distorsione alla caviglia.

La richiesta di aiuto è arrivata alla centrale operativa, che ha immediatamente attivato i soccorsi del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e il 118. Da Lamezia Terme è decollato l’elicottero dei Vigili del Fuoco 'Drago', che ha recuperato i due escursionisti infortunati. Nel frattempo, gli altri cinque componenti del gruppo, arrivati quasi alla cima del monte, non riuscivano a proseguire per la fitta nebbia che riduceva la visibilità e si sono fermati ad attendere l’arrivo delle squadre di terra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che a piedi hanno raggiunto gli escursionisti lungo il sentiero. Il gruppo è stato poi accompagnato fino ai mezzi e poi condotti a Colle Impiso, dove erano presenti i soccorsi per poi fare ritorno a casa.