Nuovi controlli dei carabinieri nel Sud-Est barese, arresti e denunce

Controlli straordinari della Compagnia di Gioia del Colle con unità cinofile: 80 persone identificate, 50 auto fermate e un 27enne ai domiciliari arrestato con 300 euro e materiale per confezionamento.

Gioia del Colle - I Carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle hanno effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio, coadiuvati da unità del nucleo cinofili di Modugno specializzati nel rinvenimento di stupefacenti e nella gestione di situazioni turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.

I controlli sono stati effettuati con finalità di monitoraggio della circolazione stradale, di prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati di natura predatoria in tutto il territorio di competenza con particolare attenzione soprattutto nel centro cittadino.

In particolare, i militari della Stazione di Casamassima hanno sottoposto a controllo circa 80 persone, 50 autoveicoli ed elevato diverse contravvenzioni per mancata revisione e guida con telefono cellulare. Inoltre, tre giovani di Casamassima, rispettivamente di 19, 21 e 24 anni, trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti, sono stati segnalati al Prefetto di Bari, mentre un 27enne originario di Triggiano, sorpreso nel centro cittadino con un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, è stato deferito in stato di libertà.

Infine, un 27enne del luogo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato tratto in arresto (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) poiché durante il controllo è trovato in possesso di materiale per il confezionamento e più di 300 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.