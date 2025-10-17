Sequestrati beni a un narcotrafficante: una villa e 100mila euro

Colpito un detenuto coinvolto nell'operazione "Ura" sul traffico di droga tra Italia e Albania. Il GIP: "Patrimonio frutto del narcotraffico".

DIA BariBari - La Direzione Investigativa Antimafia di Bari ha eseguito, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del tribunale di Bari, nei confronti di un italiano detenuto presso la Casa Circondariale di Bari.

Perché coinvolto nell’operazione 'Ura', conclusa il 21 maggio 2025 con l’esecuzione di misure cautelari personali - tra Italia, Albania e Belgio - nei confronti di 52 persone ritenute responsabili a vario titolo, dei reati di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio e abuso d’ufficio. Il sequestro riguarda una villa a Torre a Mare e denaro contante, per un valore di 100mila euro, beni che il gip ha ritenuto essere frutto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti dall’Albania alla Puglia.

 
Categoria: Cronaca provincia di Bari

