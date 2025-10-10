Scoperte 14 auto cannibalizzate nelle campagne del Nord Barese

Le Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Bari hanno individuato con ricognizione aerea 11 vetture completamente smontate e 3 cannibalizzate tra Trani, Corato, Andria e Canosa.

Nel corso di un'operazione di ricognizione aerea finalizzata al controllo del territorio, i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Bari hanno individuato 14 auto rubate, nascoste nelle campagne tra Trani, Corato, Andria e Canosa di Puglia.

Le auto sono state localizzate grazie alle missioni di sorveglianza condotte con un mezzo aereo in dotazione alla Sezione Aerea di Bari. Undici veicoli sono stati ritrovati completamente smontati e privi di targhe, mentre altri tre presentavano ancora la targa ma erano già parzialmente cannibalizzati, con diversi componenti asportati. Le auto sono state poi restituite ai legittimi proprietari delle autovetture intatte ed identificate con le targhe.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia regionale di contrasto al furto e alla cannibalizzazione di autoveicoli, fenomeno che alimenta un fiorente mercato nero dei ricambi, spesso gestito anche attraverso canali di vendita online. Questo circuito illecito, sostenuto da bande criminali organizzate e altamente strutturate, danneggia le imprese oneste del settore, inquina l’economia legale e colpisce indirettamente tutti i cittadini, generando un aumento dei premi assicurativi e incentivando l’acquisto di componenti contraffatti o di provenienza illecita, con gravi rischi per la sicurezza stradale e la leale concorrenza.

Le Fiamme Gialle, in coordinamento con le autorità locali competenti, hanno già avviato le procedure di segnalazione e bonifica ambientale per neutralizzare ogni rischio per l’ecosistema e ripristinare le condizioni di sicurezza e legalità nelle aree rurali interessate. Le attività investigative proseguono al fine di identificare i soggetti responsabili dei furti e dello smontaggio e ricostruire le filiere di riciclaggio e vendita dei componenti, anche mediante l’analisi incrociata dei dati di targa e telaio con le banche dati nazionali e le informazioni raccolte dai reparti territoriali.