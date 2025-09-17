Disastro ambientale dell'ex discarica Vergine, tutti assolti

Il tribunale ha respinto la richiesta della procura di condanna a 2 anni per disastro ambientale. La sentenza impone però la bonifica dell'area a carico di Comune o Regione

discarica vergineTaranto Sono stati assolti per non aver commesso il fatto i tre dirigenti dell’ex discarica Vergine, imputati per disastro ambientale al tribunale di Taranto, per i quali la pm Filomena Di Tursi aveva chiesto una condanna a 2 anni di reclusione.

La sentenza emessa al termine delle arringhe difensive, prevede anche l’obbligo di bonifica dell’area per gli enti competenti: Comune di Taranto o Regione Puglia. Tra 90 giorni si conosceranno le motivazioni.-

 
