Carabinieri, cambio ai vertici di Compagnie pugliesi

Avvicendamenti ai vertici dell’Arma nella provincia di Bari: nuovi comandanti a San Paolo, Gioia del Colle, Monopoli e Triggiano.

Bari - Importanti avvicendamenti hanno interessato in questi giorni il Comando Provinciale Carabinieri di Bari, con il cambio dei vertici di quattro delle otto compagnie, oltre al Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Triggiano.

A Bari San Paolo, il Maggiore Giuseppe Verde, dopo quattro anni, ha lasciato il comando della Compagnia per assumere l'incarico di Comandante di Compagnia presso il 3° Battaglione Allievi Ufficiali Carabinieri dell’Accademia Militare di Modena. Al suo posto è subentrato il Maggiore Andrea D’Angelo, 34enne proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Scalea, dove ha diretto l’incarico di comandante negli ultimi quattro anni.

La Compagnia di Gioia del Colle accoglie invece il 43enne Maggiore Gabriele Favero; l’Ufficiale arriva dall’esperienza maturata presso l’11° Reggimento - Intervento Operativo Carabinieri Puglia, subentrato nell’incarico al posto del Capitano Giovanni Sarnacchiaro, destinato nell’incarico di Comandante presso la Compagnia Carabinieri di Arezzo.

Anche la Compagnia di Monopoli ha un nuovo vertice; il Capitano Emilio Labonia, 28enne che giunge da Milano, dove comandava il Nucleo Operativo di Compagnia Milano-Duomo.

Infine, un avvicendamento anche al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Triggiano; a dirigere il Reparto è stata destinata la Sottotenente Federica Cerino, 33enne, proveniente dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma.