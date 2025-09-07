Altamura – Nuova aggressione a operatori del 118, la ASL Bari: “Violenza inaccettabile”

Medici e infermieri presi di mira durante un intervento e al pronto soccorso. Quattro operatori hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.

Altamura - Ancora un episodio di violenza contro gli operatori del 118. È accaduto ieri sera ad Altamura, dove due equipaggi – uno di un’ambulanza e uno di un’automedica – sono stati aggrediti sia durante un intervento sul luogo dell’emergenza sia successivamente all’esterno del pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

In un primo momento i sanitari (autisti, infermieri e soccorritori) sono stati oggetto dianche da parte di un individuo estraneo. Poco dopo, all’arrivo in ospedale, il paziente soccorso hagli operatori: quattro di loro – un medico, un’infermiera e due soccorritori – hanno riportato ferite tali da richiedere cure mediche.Laha condannato con fermezza l’accaduto, definendo l’episodio “una violenza inaccettabile” ed esprimendoagli equipaggi di ASL e Sanitaservice coinvolti. La ASL ha inoltre annunciato che fornirà agli operatori tutti gli strumenti legali necessari a tutela della loro sicurezza.“Il lavoro prezioso dei sanitari – sottolinea l’Azienda sanitaria – va difeso ad ogni livello da comportamenti che, oltre a rappresentare un pericolo per l’incolumità degli operatori, possono compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico”.L’episodio si aggiunge a una serie di aggressioni che negli ultimi mesi hanno colpito medici e infermieri in Puglia, riportando in primo piano il tema della sicurezza degli operatori sanitari in prima linea.