Bari Città dell'Olio: la consegna della bandiera

Consegnata al Comune la bandiera simbolo dell’associazione. Il sindaco Leccese: “Un impegno per la tutela e la valorizzazione della cultura olivicola pugliese”.

Bari - Si è tenuta questa mattina, al Comune di Bari, la cerimonia di consegna della bandiera delle Città dell'Olio, organizzata dall’omonima associazione: a ricevere la bandiera simbolica sono stati il sindaco Vito Leccese e l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli.



L’incontro, al quale ha partecipato anche la consigliera comunale Giovanna Salemmi - che ha proposto al Consiglio comunale l’ordine del giorno per l’adesione alla rete Città dell’Olio - è stato introdotto da Vanni Sansonetti, segretario coordinamento Puglia Città dell'Olio, il quale ha illustrato l’impegno dell’associazione Città dell’Olio, rappresentata per l’occasione dal presidente nazionale Michele Sonnessa. All’evento sono intervenuti, inoltre, Catia Giannoccaro, coordinatrice provinciale Bari Città dell'Olio e Cesareo Troia, vice presidente vicario Città dell'Olio e coordinatore regionale Puglia Città dell'Olio.

“L’olio è una grande ricchezza per la Puglia e la Terra di Bari - ha spiegato il sindaco - Dietro le bottiglie che acquistiamo o che troviamo sulle tavole dei nostri ristoranti, ci sono alberi secolari, imprese agricole, famiglie ma, soprattutto, c’è un pezzo di storia della nostra terra. Bari non è una città votata all’agricoltura, ma in quanto capoluogo di una Città metropolitana che oggi custodisce un patrimonio olivicolo di straordinario valore per l’intera regione, ci siamo proposti come promotori di un percorso di tutela a valorizzazione della cultura dell’olio insieme agli altri Comuni che fanno parte dell’associazione Città dell’Olio. Quindi questa bandiera, per noi, è l’inizio di un percorso che siamo intenzionati a portare avanti”.