Nuovo blitz della polizia locale a Bari vecchia: sequestrati 40 chili di merce

Controlli mirati contro il commercio abusivo nel centro storico: prosegue l’attività di contrasto della Polizia Locale.

Bari - Continuano i controlli della Polizia Locale a Bari Vecchia, per contrastare l’abusivismo commerciale.

Nel corso delle verifiche effettuate oggi, le pattuglie del nucleo Annona e Polizia giudiziaria hanno sequestrato in Strada Arco Alto circa 40 chili di merce, tra cui pomodori secchi, pasta secca, taralli contenuti in confezioni prive di etichette. Il sequestro ha riguardato, nel dettaglio, 12 confezioni di taralli salati e 7 di taralli dolci, 23 di pasta secca (orecchiette e altri formati) e una cesta di pomodori secchi. Sequestrati, inoltre, i cavalletti e le basi su cui era esposta la merce.



La Polizia Locale ha, dunque, effettuato una contestazione per la violazione prevista dall’articolo 61 comma 3 del Codice del commercio della Regione Puglia, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 5000 euro per chi esercita il commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto.



I controlli hanno riguardato anche Strada Arco Basso, dove non sono state riscontrate irregolarità.