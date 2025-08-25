Lucera, blitz della finanza nel negozio di casalinghi: sequestrate sigarette di contrabbando e fuochi d'artificio

Condividi

La Guardia di Finanza ha trovato pacchetti di marche note privi di contrassegno e circa 1.900 fuochi d’artificio occultati persino in una fotocopiatrice.

sequestro lucera sigarette fuochi artificioLucera - Operazione della Guardia di Finanza a Lucera, dove i militari della Tenenza locale, nell’ambito dei controlli economici del territorio, hanno sequestrato sigarette di contrabbando e fuochi d’artificio detenuti illegalmente all’interno di un esercizio commerciale che vende articoli per la casa.

Durante le verifiche, i finanzieri hanno rinvenuto numerosi pacchetti di sigarette privi del contrassegno di Stato, appartenenti a marche note come Marlboro, Winston, Chesterfield e Camel, destinati presumibilmente al mercato nero.

Ma la scoperta più singolare è stata quella di circa 1.900 fuochi d’artificio, nascosti in luoghi insoliti, tra cui l’interno di una fotocopiatrice, e anch’essi pronti per la vendita abusiva in violazione delle normative di sicurezza.

Al termine dell’operazione, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 9mila euro.

L’attività rientra nei controlli costanti delle Fiamme Gialle volti a contrastare traffici illeciti e a tutelare la sicurezza pubblica.

 
Categoria: Cronaca provincia di Bari

  1. Polignano, tre serate nel ricordo di Domenico Modugno

  2. Tragedia sul lavoro a Valenzano: muore un operaio durante l’allestimento delle luminarie

  3. Putignano – Morte di Gianni Faniuolo, indagati i due fratelli per omicidio colposo

  4. Putignano – Pronto soccorso salva la vita a farmacista

  5. Donna di Putignano si sente male dopo aver pranzato a Polignano, scattano i controlli della Guardia costiera

  6. Castellana Grotte – Incidente sulla provinciale per Alberobello, un ferito grave

  7. Polignano – Tragedia a Lama Monachile, muore 23enne