Lucera, blitz della finanza nel negozio di casalinghi: sequestrate sigarette di contrabbando e fuochi d'artificio

La Guardia di Finanza ha trovato pacchetti di marche note privi di contrassegno e circa 1.900 fuochi d’artificio occultati persino in una fotocopiatrice.

Lucera - Operazione della Guardia di Finanza a Lucera, dove i militari della Tenenza locale, nell’ambito dei controlli economici del territorio, hanno sequestrato sigarette di contrabbando e fuochi d’artificio detenuti illegalmente all’interno di un esercizio commerciale che vende articoli per la casa.

Durante le verifiche, i finanzieri hanno rinvenuto numerosi pacchetti di sigarette privi del contrassegno di Stato, appartenenti a marche note come Marlboro, Winston, Chesterfield e Camel, destinati presumibilmente al mercato nero.



Ma la scoperta più singolare è stata quella di circa 1.900 fuochi d’artificio, nascosti in luoghi insoliti, tra cui l’interno di una fotocopiatrice, e anch’essi pronti per la vendita abusiva in violazione delle normative di sicurezza.



Al termine dell’operazione, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 9mila euro.



L’attività rientra nei controlli costanti delle Fiamme Gialle volti a contrastare traffici illeciti e a tutelare la sicurezza pubblica.

