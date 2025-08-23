Taranto, i finanzieri scoprono 'Furbetti del reddito': sequestrati 132mila euro

Scoperti indebiti per oltre 132mila euro. La Guardia di Finanza segnala i responsabili all’Autorità Giudiziaria e chiede il sequestro delle somme.

Taranto - Negli ultimi giorni i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico –Finanziaria di Taranto nonché della Compagnia di Manduria hanno eseguito controlli finalizzati a verificare la regolare percezione del 'Reddito di cittadinanza'.

Gli accertamenti hanno interessato 'target' che sono stati selezionati tramite specifiche analisi di rischio e attraverso l’esame delle risultanze delle banche dati e quelli emersi da attività info-investigative svolte con l’ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e di concerto con l’INPS.

Al termine delle indagini i finanzieri hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria 7 soggetti, risultati aver percepito illecitamente emolumenti per oltre 132mila euro e hanno richiesto l’emissione di un provvedimento di sequestro di tali somme. I beneficiari, infatti, avrebbero attestato falsamente nelle apposite istanze il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore.