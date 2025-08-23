Perseguitava e minacciava sua sorella, arrestata una donna di Corato

Condividi

Custodia cautelare in carcere per una donna accusata di atti persecutori, minacce e danneggiamenti. Avrebbe chiesto 200 euro al mese alla sorella.

carabinieri coratoCorato - Avrebbe messo in atto continui atti persecutori contro sua sorella, molestandola ripetutamente.

Minacciandola di incendiarle la macchina (facendolo effettivamente  la notte del 19 luglio scorso) e la casa, di farle del male, chiamandola quotidianamente e dicendole, con toni intimidatori, che avrebbe dovuto darle  200 euro al mese per ricompensarla del fatto che, circa 20 anni prima, il padre avesse donato alla sorella un terreno su cui aveva costruito la sua abitazione mentre lei non aveva ricevuto nulla. E ancora, le avrebbe inviato messaggi offensivi, sebbene sottoposta alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Per questo il Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una 43enne originaria di Corato  per “Atti persecutori, danneggiamento seguito da incendio in concorso, tentata estorsione continuata e violazione della misura della sorveglianza speciale”, commessi a Corato nel mese di luglio 2025, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

L’ordinanza è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Corato.  Secondo l’impostazione del pm accolta dal Gip, le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine alle attività criminose consumate dalla donna che, in  attesa dell’interrogatorio di garanzia, è stata condotta nel carcere femminile di Trani.

 
Categoria: Cronaca provincia di Bari

  1. Tragedia sul lavoro a Valenzano: muore un operaio durante l’allestimento delle luminarie

  2. Putignano – Morte di Gianni Faniuolo, indagati i due fratelli per omicidio colposo

  3. Polignano, tre serate nel ricordo di Domenico Modugno

  4. Putignano – Pronto soccorso salva la vita a farmacista

  5. Castellana Grotte – Incidente sulla provinciale per Alberobello, un ferito grave

  6. Donna di Putignano si sente male dopo aver pranzato a Polignano, scattano i controlli della Guardia costiera

  7. Polignano – Tragedia a Lama Monachile, muore 23enne