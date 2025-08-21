Turista violentata in un b&b di Polignano, il proprietario va a processo

Il Comune si costituisce parte civile. Il sindaco Carrieri: “Danno gravissimo per l’immagine della città”.

Polignano a Mare - Ad un anno dalla denuncia presentata da una turista straniera che sarebbe stata violentata in un bed & breakfast di Polignano a mare, il responsabile della struttura è stato rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale.

La donna aveva prenotato il b&b attraverso una nota piattaforma per la sua breve vacanza in Puglia. Dopo aver subito la violenza, sarebbe riuscita a divincolarsi dall’uomo e a scappare. Nel processo che inizierà nei prossimi mesi, l Comune di Polignano a Mare si è costituito parte civile. "Un operatore turistico che usa violenza su una ospite – commenta il sindaco Vito Carrieri - oltre a compiere uno spregevole gesto, arreca un grave danno alla reputazione di Polignano".