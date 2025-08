Controlli anti movida della polizia nel sud est barese

Controlli intensificati a luglio da parte della Polizia di Stato nelle aree costiere del Sud Est barese. Ritirate 6 patenti, sanzioni e ispezioni in 7 locali.

Nel corso del mese di luglio, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli, nelle ore serali e notturne, nelle zone comprese tra i comuni di Monopoli e Polignano a Mare.

L’iniziativa, frutto della programmazione condivisa con la Direzione Centrale Anticrimine, nasce dalla necessità di fronteggiare l’aumento dei flussi turistici e della frequentazione di locali pubblici da parte di giovani e avventori provenienti da ogni parte del territorio nazionale ed estero, in particolare lungo le località costiere del sud-est barese, a forte vocazione turistica.



Durante i mesi estivi, in particolare nei fine settimana, si registra infatti un’intensa concentrazione di persone nelle zone balneari e nei luoghi della movida notturna, tra cui discoteche e locali all’aperto che ospitano eventi musicali e dj set di richiamo. Le strutture attirano migliaia di giovani, rendendo necessario un presidio costante delle Forze dell’Ordine a tutela della sicurezza pubblica.



Nel mese di luglio, sono stati predisposti servizi straordinari di vigilanza e controllo del territorio della Polizia di Stato, con l’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, del Commissariato di Monopoli e della Polizia Stradale.



Nello specifico, i controlli hanno avuto l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio, monitorare e verificare le condizioni di sicurezza nei locali pubblici, prevenire e reprimere episodi legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, contrastare la somministrazione di alcol ai minori, sanzionare la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe ed elevare il livello di prevenzione nei confronti delle condotte illecite connesse alla movida.



Attraverso l’impiego di un centinaio di poliziotti, sono stati effettuati 38 posti di controllo e sottoposti a verifica 480 veicoli. Elevati 21 verbali per violazioni al Codice della Strada e ritirate 6 patenti di guida.



Le persone identificate sono state 901, di cui 205 risultate gravate da segnalazioni di polizia. Controllati 7 esercizi commerciali, tra cui locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande, bar, sale giochi-V.L.T. e locali notturni.



Sono in corso approfondimenti sulla situazione amministrativa di alcuni locali, nonché sulla posizione di alcune persone nei cui confronti potrebbero essere adottate misure di prevenzione personale.



La Polizia di Stato proseguirà anche nel mese di agosto le attività di controllo ponendo la massima attenzione per garantire a residenti e turisti un’estate all’insegna della sicurezza e della legalità.