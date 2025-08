Esplosione a Corato, ancora in Rianimazione donna e bimba

Ricoverate in Rianimazione al Policlinico di Bari. Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe stata innescata accendendo la luce.

Bari - Sono ricoverate nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari la donna di 42 anni e la bimba di 11 rimaste gravemente ferite nell’incendio che si è sviluppato al piano terra di un’abitazione di via San Vito, a Corato, a seguito di un’esplosione.

Le due hanno riportato gravi ustioni che hanno un’estensione tra il 60 e il cento per cento del corpo. Secondo la prima ricostruzione, la bimba è nata in Svizzera ma ha origini italiane. Si trovava in vacanza in Puglia con i genitori ma l'altra notte era rimasta a dormire a casa della 42enne, un'amica di famiglia o una parente. Ieri mattina, è stato ancora ricostruito, la donna al risveglio avrebbe semplicemente acceso la luce, provocando l'esplosione, molto