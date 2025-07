Blitz della finanza nel porto turistico di Manfredonia: multe da 168mila euro a imbarcazioni fuorilegge

Controlli della Guardia di Finanza nel porto turistico: sanzioni da 168mila euro per imbarcazioni da diporto alate in banchina senza autorizzazioni.

Manfredonia - Nell’ambito dei servizi di controllo i finanzieri della Sezione Operativa Navale di Manfredonia hanno eseguito una complessa attività di controllo economico del territorio, finalizzato alla verifica del corretto utilizzo delle aree dei porti di Manfredonia dati in concessione dall’Autorità di Sistema Portuale.



A seguito dei controlli nel porto turistico, i militari hanno riscontrato su una vasta area la stabile presenza di diverse imbarcazioni da diporto alate in banchina in assenza del previsto parere doganale. L’elevato numero di imbarcazioni, la loro grandezza e la loro collocazione nelle aree, impediva di fatto la corretta esecuzione delle attività di vigilanza doganale da parte degli organi preposti a tale attività, ed è per

questi motivi che sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 168mila euro. Infatti, lo Stato prevede delle sanzioni molto severe proprio per l’importanza e la sensibilità che riveste la vigilanza doganale del territorio.