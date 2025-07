Conversano, l'Acquedotto sostituisce le reti su un centinaio di strade

Investimento da 8,2 milioni per ridurre le perdite e migliorare la qualità della distribuzione. Coinvolte oltre 100 strade cittadine

Conversano - Sono cominciati a Conversano, già da qualche settimana, i lavori di sostituzione delle reti idriche esistenti e delle opere accessorie servite dall’Acquedotto Pugliese.

L’intervento, finalizzato a ridurre le perdite idriche e ad ottimizzare la distribuzione dell’acqua nell’abitato, prevede la sostituzione dei tronchi idrici vetusti, il potenziamento di alcuni tratti di rete, l’installazione di organi di misura dei parametri idraulici (portata e pressione) e la distrettualizzazione delle reti con l’obiettivo di ridurre le perdite idriche.

I lavori interesseranno la rete per una lunghezza pari a circa 17,4 chilometri in circa un centinaio di strade, con un investimento di 8,2 milioni di euro. La durata dell’intervento è prevista per un periodo di circa 20 mesi.

"Ringrazio Acquedotto Pugliese per il corposo intervento programmato nel territorio di Conversano - ha spiegato il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio -, un intervento che consentirà di migliorare notevolmente la qualità della distribuzione dell’acqua nell’abitato. La collaborazione con Acquedotto Pugliese ci consentirà anche, nell’ottica di un più ampio quadro di risanamento, sostenibilità e risparmio di risorse, di migliorare sensibilmente la qualità dell’asfalto nel centro urbano di Conversano".

L’intervento avviato a Conversano rientra in un piano di gestione intelligente della rete idrica, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio, che interessa 14 comuni della provincia di Bari (Locorotondo, Triggiano, Noci, Noicattaro, Casamassima, Capurso, Alberobello, Cellamare, Mola di Bari, Adelfia, Putignano, Turi, Polignano a Mare e Rutigliano), grazie ad un investimento complessivo di 86 milioni di euro.