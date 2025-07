Martina Franca – Arrestato ladro in flagranza di reato

La Polizia arresta un cittadino georgiano sorpreso a rubare in un appartamento. Sequestrati arnesi da scasso e chiavi alterate

Martina Franca - Tentato furto sventato grazie alla prontezza della Polizia e alla collaborazione dei residenti. Gli agenti del Commissariato di Martina Franca hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino georgiano di 50 anni, sorpreso mentre tentava di forzare la serratura di un appartamento.

La segnalazione è partita direttamente dal proprietario dell’abitazione, che ha notato la presenza sospetta attraverso la videocamera del proprio spioncino. L’uomo si sarebbe assicurato che la casa fosse vuota prima di tentare l’effrazione con un piccolo arnese, ma è stato bloccato dall’arrivo inatteso del proprietario e di alcuni condomini, che hanno atteso l’arrivo degli agenti.



Durante la perquisizione personale il presunto ladro è stato trovato in possesso di un coltellino svizzero multiuso e di un attrezzo in plastica trasparente utilizzato per manomettere le serrature. Nascosto tra alcune fioriere sono stati poi rinvenuti altri strumenti da scasso: chiavi universali, spadini, calibri e accessori per effrazioni.



Su disposizione della Procura di Taranto, l’uomo è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Taranto. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altri furti in zona.



Si ricorda che per l’indagato vale il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.