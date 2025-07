Incendio all'Eco Ambiente Sud di Fasano, il sindaco firma una nuova ordinanza

Francesco Zaccaria invita i cittadini a limitare gli spostamenti e a restare in casa con finestre chiuse in attesa delle analisi complete di Arpa Puglia.

Fasano - Il Sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, ha emesso ieri sera una nuova ordinanza sindacale, contenente misure precauzionali volte a salvaguardare la salute pubblica a seguito dell'incendio divampato nella serata del 1 luglio 2025 nell'impianto rifiuti 'Eco Ambiente Sud' , in Strada Comunale Fascianello.

"L'incendio, di rilevanti dimensioni e sotto controllo da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco, ha generato una nube di fumo i cui effetti sull'ambiente e sulla salute sono stati costantemente monitorati grazie alla sinergia tra Comune, Polizia Locale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Arpa Puglia. Dalle prime rilevazioni effettuate da Arpa Puglia, con note protocollate in data 3 luglio 2025 e un aggiornamento in via di protocollazione ricevuto alle ore 18 di ieri pomeriggio - si legge - non sono state evidenziate criticità ambientali preoccupanti, e i valori riscontrati tramite strumentazione portatile sono stati giudicati non allarmanti, sebbene indicativi in quanto 'misurazioni speditive' effettuate per periodi di tempo pari a circa 10/15 minuti".

Nelle ore successive, ARPA ha comunque posizionato strumentazione idonea per campionamenti volti al monitoraggio di composti organici persistenti.

Nonostante il lieve miglioramento dei livelli di particolato rilevati nella giornata di ieri e le condizioni meteo favorevoli previste, con venti dai quadranti occidentali che dovrebbero contribuire ad allontanare i fumi dall'area urbana, il sindaco, su indicazione di Arpa, ha raccolto l’invito dell’ente preposto e ha emanato un provvedimento a carattere precauzionale. L'obiettivo è prevenire un'esposizione prolungata della popolazione ai fumi e limitare i rischi derivanti da eventuali agenti inquinanti aerodispersi ricaduti al suolo, in attesa delle determinazioni analitiche complete.

L'Ordinanza Sindacale ordina quindi alla cittadinanza, presente o in transito, di "limitare alle esigenze di stretta necessità gli spostamenti dai luoghi cosiddetti protetti, abitazioni e/o dimore, avendo cura di tenere chiuse finestre e porte finestre, garantendo l’areazione dei locali con gli strumenti attualmente in utilizzo in ragione delle elevate temperature atmosferiche. Queste misure - conclude - resteranno in vigore fino alle ore 23:59 del giorno 6 luglio 2025".

Il sindaco Francesco Zaccaria ha ringraziato tutte le forze intervenute per la prontezza e l'efficacia delle operazioni di soccorso e monitoraggio, ribadendo "l'impegno costante dell'amministrazione comunale a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. Si invita la popolazione - scrive - a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite nell'ordinanza e a rimanere informata tramite i canali ufficiali del Comune di Fasano per eventuali aggiornamenti".