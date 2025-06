A Grumo "Storicittà" per riscoprire le radici del territorio: rassegna di libri e racconti

Dal 4 al 6 giugno in piazza Vittorio Veneto la rassegna dedicata alla memoria del territorio, tra romanzi, saggi, autori e incontri pubblici

Grumo Appula - Una rassegna dedicata alla storia locale italiana, indagata attraverso romanzi, saggi e incontri pubblici: è Storicittà, manifestazione culturale organizzata dalla Società culturale Bruto II con il patrocinio del Comune di Grumo Appula, Regione Puglia Polo Arti Cultura Turismo.

Tre giornate per riscoprire e valorizzare le radici del territorio attraverso la voce di scrittori, storici e giornalisti, con un’attenzione particolare alla Terra di Bari in programma il 4, 5 e 6 giugno, alle 18,30, in piazza Vittorio Veneto a Grumo Appula.

"Ogni incontro - dichiara Vito Errico, presidente dell’associazione - sarà un’occasione per dialogare con gli autori, ascoltare, riflettere, ma soprattutto valorizzare la storia locale, gli scrittori e l’editoria in un contesto culturale sempre di più attento alle forme del sapere, alla partecipazione attiva alla conoscenza, all’idea di comunità e all’impegno civile. Un'iniziativa che nasce dall’esigenza, sentita e condivisa, di contrastare la marginalizzazione culturale – aggiunge - che spesso colpisce i territori più decentrati, offrendo invece un palcoscenico autorevole alle storie che ci appartengono e ci definiscono. Perché crediamo che raccontare il passato locale significhi riattivare la memoria collettiva, restituire identità e creare legami tra generazioni. E perché, oggi più che mai, la cultura è un atto di resistenza e di speranza».

Si Inizia quindi il 4 giugno con la presentazione del romanzo 'Il colore del sangue' (edizioni Il viandante), ambientato in un paese della Puglia, subito dopo l'Unità d'Italia, dello scrittore Salvatore Modugno che sarà presentato dall’autore Piero Meli. Il giorno successivo, il 5 giugno, sarà la volta del volume 'L’aspide di Puglia' (Besa Muci) che ricostruisce la vita di Isabella Filomarino, principessa di Roccadaspide e compagna di Giangirolamo, il famigerato Guercio di Puglia, di Mariano Rizzo ospite dell’incontro condotto dal giornalista Giancarlo Liuzzi (Barinedita). A chiudere questa prima edizione il 6 giugno 'In punta di matita', il libro dedicato alla figura di Frate Menotti scritto da Giulia Perrino, Francesco Quarto (presenti entrambi alla serata) e da Nicola Cortone, pubblicato da Edizioni di Pagina. Introduce e modera il talk la giornalista Gilda Camero . Alcune tavole di Frate Menotti, saranno esposte durante la serata, un'occasione unica per Grumo di ospitare per la prima volta le opere dal grande valore storico e artistico del caricaturista barese. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.