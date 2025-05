Cassano delle Murge – Fratello e sorella muoiono nell’incendio di casa

Vito e Rosa Coppi, 38 e 33 anni, hanno perso la vita nel rogo divampato all’ultimo piano di una palazzina nel centro cittadino. I genitori erano fuori casa.

Cassano Murge – Tragedia nel centro di Cassano delle Murge, dove nella serata di ieri un incendio divampato in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina in via Vittorio Veneto ha causato la morte di due fratelli, Vito e Rosa Coppi, rispettivamente di 38 e 33 anni.

Aggiornamento: Indagini affidate al NIAT (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale

Secondo quanto ricostruito finora, i due vivevano nell’abitazione insieme ai genitori, che al momento dello scoppio delle fiamme non si trovavano in casa. Le vittime sono state ritrovate carbonizzate all’interno dell’appartamento, reso irriconoscibile dalle fiamme che hanno rapidamente avvolto l’intera unità abitativa.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bari e Altamura, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intero stabile. Le operazioni di soccorso, coordinate anche dalla Polizia locale e dai tecnici del Servizio Investigazioni Scientifiche (SIS), hanno portato al rinvenimento dei corpi senza vita dei due fratelli.



Presenti anche i medici legali dell’Istituto di Medicina Legale, incaricati di effettuare gli accertamenti sulle cause del decesso. Le indagini sono in corso per chiarire l’origine del rogo: non si esclude alcuna pista, dall’incidente domestico a eventuali ipotesi più complesse.



L'intera comunità cassanese è sconvolta dalla tragedia. Le fiamme, visibili a distanza, hanno attirato l’attenzione di numerosi residenti e testimoni. La zona è stata messa in sicurezza e l’edificio verrà sottoposto a ulteriori verifiche strutturali.