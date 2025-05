150 Bandiere Verdi in tutta Italia, la Puglia se ne aggiudica 13 per le spiagge a misura di bambino

Assegnato dai pediatri il riconoscimento alle località balneari ideali per le famiglie con bambini. Tra le premiate Fasano, Polignano, Ostuni e Vieste

Puglia - Sono 13 le località pugliesi che hanno conquistato le Bandiere Verdi e cioè il prestigioso riconoscimento assegnato da un panel di 3.075 pediatri italiani e stranieri alle località balneari ideali per le vacanze in famiglia.

Le spiagge a misura di bambino sono a Fasano (Brindisi), Gallipoli (Lecce), Ginosa – Marina di Ginosa (Taranto), Lizzano – Marina di Lizzano (Taranto), Margherita di Savoia (Bat), Melendugno (Lecce), Ostuni (Brindisi), Otranto (Lecce), che è anche la spiaggia più orientale d’Italia tra quelle premiate, Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni (Bari), Porto Cesareo (Lecce), Rodi Garganico (Foggia), Salve – Marina di Pescoluse (Lecce) e Vieste (Foggia). In tutta Italia ne sono state assegnate 150: al primo posto la Calabria che ne ha 21, seguita dalla Sicilia con 18 e poi al terzo posto la Sardegna con 16.I criteri per l’assegnazione delle Bandiere Verdi sono rigorosi e mirano a garantire spiagge a misura di bambino: mare calmo e pulito con acqua che non diventa subito profonda, spazi ampi tra gli ombrelloni per il gioco libero, presenza di assistenti di spiaggia, attrezzature e servizi, e strutture per la ristorazione.